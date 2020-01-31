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Наставник Ворсклы: Не люблю товарищеских матчей на первом сборе
Травмированный пока лишь один
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов после игры с косовской "Дритой" рассказал о первом сборе своей команды.
Коуч пожаловался на товарищеские матчи.
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"На первом сборе вообще не люблю, чтобы были товарищеские матчи. Мы готовимся, а каждого матча кто-то выпадает, по 1-2 игроки травмы получают.
Результат нам не нужен, это однозначно. Думаешь только, чтобы все были живы-здоровы после матча. Потому что у нас подготовка идет.
Сейчас, вроде, все нормально, только вратарь-то ...", - сказал Максимов.
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Источник:Футбол News
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