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Наставник Ворсклы: Не люблю товарищеских матчей на первом сборе

Премьер-лига
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Травмированный пока лишь один

Наставник Ворсклы: Не люблю товарищеских матчей на первом сборе
Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов после игры с косовской "Дритой" рассказал о первом сборе своей команды.

Коуч пожаловался на товарищеские матчи.

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"На первом сборе вообще не люблю, чтобы были товарищеские матчи. Мы готовимся, а каждого матча кто-то выпадает, по 1-2 игроки травмы получают.

Результат нам не нужен, это однозначно. Думаешь только, чтобы все были живы-здоровы после матча. Потому что у нас подготовка идет.

Сейчас, вроде, все нормально, только вратарь-то ...", - сказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Товарищеский матч Контрольный матч спарринг тренировочный сбор
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Источник:
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