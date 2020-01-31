Наставник Ворсклы: Не люблю товарищеских матчей на первом сборе

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов после игры с косовской "Дритой" рассказал о первом сборе своей команды.

Коуч пожаловался на товарищеские матчи.

"На первом сборе вообще не люблю, чтобы были товарищеские матчи. Мы готовимся, а каждого матча кто-то выпадает, по 1-2 игроки травмы получают.

Результат нам не нужен, это однозначно. Думаешь только, чтобы все были живы-здоровы после матча. Потому что у нас подготовка идет.

Сейчас, вроде, все нормально, только вратарь-то ...", - сказал Максимов.