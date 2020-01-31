Костышин: Есть замечание по командам на товарищеские матчи

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин подвел итоги первых тренировочных сборов для команды с Ковалевки.

Коуч выделил сбор как интересный, с настроением.

"В конце, когда все хотят домой, ищешь что-то эмоциональное, чтобы было хорошее настроение ...Ничего такого, что могло бы испортить нам настроение, на сборе не происходило. Доволен сбором, все выполнили, повезло с погодой, не пропустили ни одной тренировки.

По спаррингам есть нарекания. Хотелось бы, чтобы были другие. Вроде, команды сильные, но они играли не основным составом. Не самые информативные спарринги для тренера.

Но при том состоянии, в котором мы находились, любой соперник был бы сложным. Сложно дать оценку, все уставшие, это видно по показателям, визуально. Футболисты выполняли работу на совесть. Они хотят отдохнуть", - говорит тренер.

Костышин доволен отношением новичков к работе.

"Но исторически сложилось, что новичкам сложно на первом сборе привыкнуть к нашим нагрузкам. У нас специфические нагрузки. Это проходили все. Они все попали в физическую яму. Но сейчас будет легче, будет другое направление в работе.

Первую неделю все было на настроении, энтузиазме. А вторая неделя - уже угасают, нужно искать что-то неординарное. С микроклиматом у нас никогда не было проблем. Это одна из сильных сторон "Колоса". У нас дружная команда. Люди приходят-уходят, но отношение не меняется.

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Следующий сбор будет другим. Другой подход, другие спарринги, другой календарь. Будем делать спаренные матчи. Для футболистов второй сбор будет приятнее.

Это будет первая весна для "Колоса" в УПЛ. Другие соперники, специфика, планы на матчи. В Первой лиге тяжелые поля, искусственные, команды закрывались. Несколько раз мы играли на льду с командами, которые ставили задачу на матч - ничью. Сейчас мы хотим улучшить результаты весной.

Немного изменили подготовку, посмотрим по результатам, правильно ли это было. Надеюсь, что это не наш максимум, мы добавим, сбор пойдет на пользу, новички пойдут на пользу. Все покажут весенние матчи. У нас удается игра, когда нет давления. На сборе редко проигрываем. Но в официальных матчах много решает психология", - сказал Костышин.