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Как празднуют дни рождения в Шахтере - OrangeBlackVlog

Премьер-лига
(1 голосов)

Тайсон за своим куском - первый

Как празднуют дни рождения в Шахтере - OrangeBlackVlog
Новина українською

В OrangeBlackVlog донецкий "Шахтер" продемонстрировал закулисье спарринга с познанским "Лехом" и тренировку команды из "70-летними" игроками Евгения Коноплянки.

Медик команды показал вместимость двух своих сумок, а "горняки" всей командой отпраздновали день рождения Игоря Кирюханцева.

Читайте такжеКирюханцев: Шахтер - мой родной клуб, можно сказать, что вернулся домой

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В статье: Евгений Коноплянка Андрей Пятов Дарио Срна Шахтер (Донецк) Игорь Кирюханцев тренировочный сбор
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Источник:
Ютуб ФК Шахтар

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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
31.01.2020 в 13:32
эта "сова" прилетела первая за куском, а как бежать - то слёзы и нытьё!
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