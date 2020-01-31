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Как празднуют дни рождения в Шахтере - OrangeBlackVlog
Тайсон за своим куском - первый
В OrangeBlackVlog донецкий "Шахтер" продемонстрировал закулисье спарринга с познанским "Лехом" и тренировку команды из "70-летними" игроками Евгения Коноплянки.
Медик команды показал вместимость двух своих сумок, а "горняки" всей командой отпраздновали день рождения Игоря Кирюханцева.
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Источник:Ютуб ФК Шахтар
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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
31.01.2020 в 13:32
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