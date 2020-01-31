Как празднуют дни рождения в Шахтере - OrangeBlackVlog

В OrangeBlackVlog донецкий "Шахтер" продемонстрировал закулисье спарринга с познанским "Лехом" и тренировку команды из "70-летними" игроками Евгения Коноплянки.

Медик команды показал вместимость двух своих сумок, а "горняки" всей командой отпраздновали день рождения Игоря Кирюханцева.