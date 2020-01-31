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На втором сборе Шахтер сыграет с командой украинца Довбика. Расписание матчей
Пока "горняки" отдыхают в Украине
В воскресенье, 2 февраля, стартует второй зимний сбор "Шахтера" в турецком Белеке.
"Оранжево-черные" проведут 4 контрольных матча:
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- 5 февраля, 10:30. «Шахтер» - «Македония ГП» (Северная Македония)
- 5 февраля, 16:00. «Шахтер» - «Сеннерьюск» (Дания)
- 8 февраля, 16:00. «Шахтер» - «Олимпия» (Словения)
- 9 февраля, 09:00. «Шахтер» - «Вентспилс» (Латвия)
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Источник:ФК Шахтар
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Комментарии (1)
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zharikss (Секешфехервар)
31.01.2020 в 15:01
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