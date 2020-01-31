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На втором сборе Шахтер сыграет с командой украинца Довбика. Расписание матчей

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока "горняки" отдыхают в Украине

На втором сборе Шахтер сыграет с командой украинца Довбика. Расписание матчей
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В воскресенье, 2 февраля, стартует второй зимний сбор "Шахтера" в турецком Белеке.

"Оранжево-черные" проведут 4 контрольных матча:

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  • 5 февраля, 10:30. «Шахтер» - «Македония ГП» (Северная Македония)
  • 5 февраля, 16:00. «Шахтер» - «Сеннерьюск» (Дания)
  • 8 февраля, 16:00. «Шахтер» - «Олимпия» (Словения)
  • 9 февраля, 09:00. «Шахтер» - «Вентспилс» (Латвия)
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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Довбик Вентспилс (Латвия) Сённерйюск Олимпия (Любляна) тренировочный сбор Македония ГП (Северная Македония)
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (1)
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zharikss (Секешфехервар)
31.01.2020 в 15:01
Як же ви за....бли цим шахтьором...шахтьор вилетів...прилетів...поїв...проспав....показав....в печінках вже це все
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