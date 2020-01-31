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Стали известны детали травмы Исмаили
Все обошлось
Как известно, вчера "Шахтер" проводил контрольный матч против чешского "Словацко" и победил 1:0. Однако в ходе этого поединка травмировался и был заменен левый защитник "горняков" Исмаили.
Сейчас же "Футбол NEWS" раскрывает детали травмы руки бразильца.
Сообщается, что все обошлось только ушибом и зажатым нервом. Ожидается, что уже в ближайшее время Исмаили должен вернуться к активным тренировкам.
Напомним, что "Шахтер" закончил первый сбор в Турции и прибыл в Украину, но уже в воскресенье, 2 февраля, вновь отправится в Турцию, где на время второго сбора запланированы еще четыре спарринга.