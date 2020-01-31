  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стали известны детали травмы Исмаили
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны детали травмы Исмаили

Премьер-лига
(1 голосов)

Все обошлось

Стали известны детали травмы Исмаили
Новина українською

Как известно, вчера "Шахтер" проводил контрольный матч против чешского "Словацко" и победил 1:0. Однако в ходе этого поединка травмировался и был заменен левый защитник "горняков" Исмаили.

Сейчас же "Футбол NEWS" раскрывает детали травмы руки бразильца.

Читайте такжеБразилец Шахтера получил повреждение в товарищеском матче

Сообщается, что все обошлось только ушибом и зажатым нервом. Ожидается, что уже в ближайшее время Исмаили должен вернуться к активным тренировкам.

Напомним, что "Шахтер" закончил первый сбор в Турции и прибыл в Украину, но уже в воскресенье, 2 февраля, вновь отправится в Турцию, где на время второго сбора запланированы еще четыре спарринга.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили травма тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...