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Нападающий Динамо выбыл не менее чем на месяц
И это только до начала восстановления. Не такая уж "несерьезная"
Во время заключительного контрольного матча на первом зимнем сборе против "Кайрата" повреждение получил игрок "Динамо" Ибрагим Каргбо, оформивший в этой встрече дубль.
Он травмировался в эпизоде, когда забивал второй гол.
После обследования у Ибрагима было диагностировано повреждение внутренней боковой связки.
Игроку прописано "консервативное лечение", по меньшей мере четыре недели он проведет в специальной лангете - так называемом "прессе", чтобы обездвижить ногу.
Затем начнется процесс восстановления, который у каждого индивидуален, поэтому точный срок возврата Каргбо на поле будет определен позже.