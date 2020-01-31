Нападающий Динамо выбыл не менее чем на месяц

Во время заключительного контрольного матча на первом зимнем сборе против "Кайрата" повреждение получил игрок "Динамо" Ибрагим Каргбо, оформивший в этой встрече дубль.

Он травмировался в эпизоде, когда забивал второй гол.

После обследования у Ибрагима было диагностировано повреждение внутренней боковой связки.

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Игроку прописано "консервативное лечение", по меньшей мере четыре недели он проведет в специальной лангете - так называемом "прессе", чтобы обездвижить ногу.

Затем начнется процесс восстановления, который у каждого индивидуален, поэтому точный срок возврата Каргбо на поле будет определен позже.