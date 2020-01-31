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Нападающий Динамо выбыл не менее чем на месяц

Премьер-лига
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И это только до начала восстановления. Не такая уж "несерьезная"

Нападающий Динамо выбыл не менее чем на месяц
Новина українською

Во время заключительного контрольного матча на первом зимнем сборе против "Кайрата" повреждение получил игрок "Динамо" Ибрагим Каргбо, оформивший в этой встрече дубль.

Он травмировался в эпизоде, когда забивал второй гол.

После обследования у Ибрагима было диагностировано повреждение внутренней боковой связки.

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Игроку прописано "консервативное лечение", по меньшей мере четыре недели он проведет в специальной лангете - так называемом "прессе", чтобы обездвижить ногу.

Затем начнется процесс восстановления, который у каждого индивидуален, поэтому точный срок возврата Каргбо на поле будет определен позже.

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В статье: Динамо (Киев) травма Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ФК Динамо

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