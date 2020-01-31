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Тейшейра: Стараемся впитывать видение игры Висенте Гомеса

Премьер-лига
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Хавбек доволен зимними сборами

Тейшейра: Стараемся впитывать видение игры Висенте Гомеса
Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра рассказал, как прошел первый турецкий сбор команды.

"Мне очень понравились сборы. В Анталии оптимальные условия для подготовки. Считаю, что мы уже находимся в отличных физических кондициях.

Думаю, на втором сборе мы больше будем работать над деталями. Есть много тактических моментов, о которых нам постоянно говорит Висенте. Не все получается, но мы стараемся впитывать его видение игры", - сказал Тейшейра.

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В статье: Олимпик (Донецк) Максим Тейшейра
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Источник:
ФК Олимпик

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