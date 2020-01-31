  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик на втором сборе проведет 6 спаррингов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик на втором сборе проведет 6 спаррингов

Премьер-лига
(1 голосов)

В Турцию команда вылетает в ночь на субботу

Олимпик на втором сборе проведет 6 спаррингов
Новина українською

Ночью с 31 января на 1 февраля донецкий "Олимпик" рейсом из аэропорта Борисполь отправится в турецкую Анталию, где команду ждет еще один двухнедельный тренировочный сбор.

За это время команда Висенте Гомеса проведет 5 товарищеских матчей.

Соперниками команды будут:

04.02 - ФК "Локомотив" (Пловдив, Болгария)

07.02 - ФК "Работнички" (Скопье, Македония)

08.02 - ФК "Расинг" (Люксембург)

13.02 - ФК "Динамо" (Батуми, Грузия)

14.02 – ФК "Кайсар" (Кызылорда, Казахстан)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олимпик

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...