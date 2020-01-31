Премьер-лига
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Олимпик на втором сборе проведет 6 спаррингов
В Турцию команда вылетает в ночь на субботу
Ночью с 31 января на 1 февраля донецкий "Олимпик" рейсом из аэропорта Борисполь отправится в турецкую Анталию, где команду ждет еще один двухнедельный тренировочный сбор.
За это время команда Висенте Гомеса проведет 5 товарищеских матчей.
Соперниками команды будут:
04.02 - ФК "Локомотив" (Пловдив, Болгария)
07.02 - ФК "Работнички" (Скопье, Македония)
08.02 - ФК "Расинг" (Люксембург)
13.02 - ФК "Динамо" (Батуми, Грузия)
14.02 – ФК "Кайсар" (Кызылорда, Казахстан)
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Источник:ФК Олимпик
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