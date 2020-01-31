Олимпик на втором сборе проведет 6 спаррингов

Ночью с 31 января на 1 февраля донецкий "Олимпик" рейсом из аэропорта Борисполь отправится в турецкую Анталию, где команду ждет еще один двухнедельный тренировочный сбор.

За это время команда Висенте Гомеса проведет 5 товарищеских матчей.

Соперниками команды будут:

04.02 - ФК "Локомотив" (Пловдив, Болгария)

07.02 - ФК "Работнички" (Скопье, Македония)

08.02 - ФК "Расинг" (Люксембург)

13.02 - ФК "Динамо" (Батуми, Грузия)

14.02 – ФК "Кайсар" (Кызылорда, Казахстан)