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Шахтер вернулся в Киев без трех бразильцев и с "новоиспеченным капитаном Пятовым"

Премьер-лига
(2 голосов)

Кто в команде капитанит остается неясным

Шахтер вернулся в Киев без трех бразильцев и с "новоиспеченным капитаном Пятовым"
Новина українською

Вечером 30 января "Шахтер" вернулся в Украину после своего первого учебно-тренировочного сбора.

Как сообщает ТК "Футбол", с командой не прилетели в Киев Тайсон, Марлос и Мораес, которые выходные проведут в Бразилии.

Интересно, что в своем репортаже ТК "Футбол", несмотря на заверения "Шахтера", назвал Андрея Пятова "новоиспеченным капитаном команды".

Напомним, что второй тренировочный сбор в Турции, в ходе которого запланировано 4 матча, продлится со 2 по 9 февраля.

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В статье: Тайсон Андрей Пятов Марлос Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
31.01.2020 в 19:14
Пьеро по ходу не вернется))
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