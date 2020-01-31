Шахтер вернулся в Киев без трех бразильцев и с "новоиспеченным капитаном Пятовым"

Вечером 30 января "Шахтер" вернулся в Украину после своего первого учебно-тренировочного сбора.

Как сообщает ТК "Футбол", с командой не прилетели в Киев Тайсон, Марлос и Мораес, которые выходные проведут в Бразилии.

Интересно, что в своем репортаже ТК "Футбол", несмотря на заверения "Шахтера", назвал Андрея Пятова "новоиспеченным капитаном команды".

Напомним, что второй тренировочный сбор в Турции, в ходе которого запланировано 4 матча, продлится со 2 по 9 февраля.