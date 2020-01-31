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Шахтер вернулся в Киев без трех бразильцев и с "новоиспеченным капитаном Пятовым"
Кто в команде капитанит остается неясным
Вечером 30 января "Шахтер" вернулся в Украину после своего первого учебно-тренировочного сбора.
Как сообщает ТК "Футбол", с командой не прилетели в Киев Тайсон, Марлос и Мораес, которые выходные проведут в Бразилии.
Интересно, что в своем репортаже ТК "Футбол", несмотря на заверения "Шахтера", назвал Андрея Пятова "новоиспеченным капитаном команды".
Напомним, что второй тренировочный сбор в Турции, в ходе которого запланировано 4 матча, продлится со 2 по 9 февраля.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
31.01.2020 в 19:14
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