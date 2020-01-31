В нынешнем сезоне Каргбо за Динамо не сыграет – адвокат

Футбольный адвокат Юлия Богданова рассказала о том, что новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо не поможет команде в нынешнем сезоне. Все дело в том, что футболист уже был заигран за два бельгийских клуба.

"Или мы чего-то не знаем об этом трансфере, или в клубе действительно что-то недосмотрели. Но Каргбо никак не может играть. По правилам игрок может быть зарегистрирован за три клуба, а играть только за два. Если бы, например, Каргбо перешел в чемпионат Беларуси, то он бы мог играть, ведь там сезон стартует весной.

Важны три фактора — регистрация за три клуба в сезоне, игра за два, если речь не идет о сезонах, которые пересекаются. В правилах нет исключений для любительских команд, аренд или свободных агентов. Единственное, если бы этот игрок был в заявке из 18 футболистов на матч, но не выходил бы на поле. Важно именно играть.

Насколько я понимаю, Каргбо в Бельгии был зарегистрирован за две команды и играл за них. Градация на профессиональные или любительские команды значения не имеет. Соответственно, за "Динамо" он зарегистрирован, но играть не может", — сказала Богданова.