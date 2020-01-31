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В нынешнем сезоне Каргбо за Динамо не сыграет – адвокат

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень в нынешнем сезоне уже был заигран за две команды

В нынешнем сезоне Каргбо за Динамо не сыграет – адвокат
Новина українською

Футбольный адвокат Юлия Богданова рассказала о том, что новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо не поможет команде в нынешнем сезоне. Все дело в том, что футболист уже был заигран за два бельгийских клуба.

"Или мы чего-то не знаем об этом трансфере, или в клубе действительно что-то недосмотрели. Но Каргбо никак не может играть. По правилам игрок может быть зарегистрирован за три клуба, а играть только за два. Если бы, например, Каргбо перешел в чемпионат Беларуси, то он бы мог играть, ведь там сезон стартует весной.

Важны три фактора — регистрация за три клуба в сезоне, игра за два, если речь не идет о сезонах, которые пересекаются. В правилах нет исключений для любительских команд, аренд или свободных агентов. Единственное, если бы этот игрок был в заявке из 18 футболистов на матч, но не выходил бы на поле. Важно именно играть.

Насколько я понимаю, Каргбо в Бельгии был зарегистрирован за две команды и играл за них. Градация на профессиональные или любительские команды значения не имеет. Соответственно, за "Динамо" он зарегистрирован, но играть не может", — сказала Богданова.

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В статье: Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (7)
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аалекс ( Крым)
31.01.2020 в 20:17
Функционеры Динамо в очередной раз подтвердили свою полную профнепригодность.
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ПетроФ (Луцьк)
31.01.2020 в 20:59
крисчанин а тепер підтверди це на прикладі кротів. Скільки матчів зіграв Вітао?
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
31.01.2020 в 20:15
дали пряник, кожного дня ще дають тарілку супу. Прям біда що грати півроку не буде. тут рядишком кроти платять по 2-5 ляма, а на поле випускають через рік-півтора))
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0
-2
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Инспектор ( )
31.01.2020 в 20:09
Как и Родригеса продадут.
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0
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
31.01.2020 в 20:08
Зряплата-то все равно капать будет)
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+1
0
v.grischuk (Винница)
31.01.2020 в 20:05
Во играла)))
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
31.01.2020 в 19:58
його і не брали для того щоб відразу виходив на поле.
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0
-2

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