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Анкарагюджю арендовал Жерсона Родригеса до конца сезона

Премьер-лига
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Хавбек будет спасать команду от вылета

Анкарагюджю арендовал Жерсона Родригеса до конца сезона
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Стали известны подробности перехода вингера "Динамо" Жерсона Родригеса в турецкий "Анкарагюджю".

Как сообщает официальный сайт "Динамо", игрок отбыл в аренду, которая рассчитана до конца сезона. О возможности выкупа ничего не сообщается.

Напомним, что с киевлянами на первый сбор в Турцию Жерсон не ездил, так как тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко не видит игрока в составе.

Отметим, что Родригес перешел в "Динамо" летом 2019-го. За это время провел за команду во всех турнирах 12 матчей в которых забил 2 мяча. Его контракт с киевским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Источник:
ФК Динамо

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