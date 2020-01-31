Анкарагюджю арендовал Жерсона Родригеса до конца сезона

Стали известны подробности перехода вингера "Динамо" Жерсона Родригеса в турецкий "Анкарагюджю".

Как сообщает официальный сайт "Динамо", игрок отбыл в аренду, которая рассчитана до конца сезона. О возможности выкупа ничего не сообщается.

Напомним, что с киевлянами на первый сбор в Турцию Жерсон не ездил, так как тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко не видит игрока в составе.

Отметим, что Родригес перешел в "Динамо" летом 2019-го. За это время провел за команду во всех турнирах 12 матчей в которых забил 2 мяча. Его контракт с киевским клубом рассчитан до лета 2024 года.