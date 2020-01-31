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Пятов: Матвиенко постоянно травят по поводу трансферных слухов

Премьер-лига
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Голкипер рассказал о сборах, и не только

Пятов: Матвиенко постоянно травят по поводу трансферных слухов
Новина українською

Гокипер "Шахтера" Андрей Пятов оценил сезон г"орняков", поделился мнением о первых сборах и защитнике Николае Матвиенко.

"Все работают. Где-то получается, где-то нет. Не скажу, что суперсезон. В сборной хорошо получилось. С "Шахтером" хотелось бы немного большего. Если бы выиграли у "Аталанты" дома, вышли в плей-офф Лиги чемпионов – тогда можно было бы считать сезон хорошим. Двоякое впечатление.

Сборы в 35 – уже есть опыт, знаешь, когда и что должно заболеть, как выходить из этого. Сейчас подход более европейский у нас. У португальцев другой подход, нет столько бега. С Луческу я столько набегал. Сейчас больше с мячом, во всех упражнениях.

Матвиенко постоянно травят по поводу трансферных слухов. Хочется, чтобы игрок оказался в таком чемпионате. Конечно, не хочется терять такого игрока, но мое мнение – все от этого выиграют, если Николай перейдет за определенную сумму.

"Шахтер" докажет, что он умеет воспитывать и продавать футболистов. У нас хорошие защитники. Со всеми комфортно. Все понимающие, главное им подсказывать. Если они толковые люди – это только в плюс, если будут слушаться вратарей.

Матвиенко молодой – это самый большой его плюс. Похож очень на Ракицкого – тоже левая нога, старается найти эту разрезающую передачу. Не всегда получается, конечно, но и у Ярика не всегда получалось. Он старается, плюс скорость, плюс хороший выбор позиции. Он еще многому может научиться – будет очень сильный", – сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Трибуна

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