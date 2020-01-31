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Жерсон Родригес: Вернусь в Динамо более сильным
Форвард обратился к болельщикам киевлян
Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, который отправился в аренду в турецкий "Анкарагюджю", обратился к болельщикам киевлян.
"Хочу сказать спасибо за поддержку болельщикам "Динамо" и клубной семье. Это был тяжелый выбор, но этот выбор вновь позволит мне играть, работать и быть сильным. А потом вернуться в "Динамо" более сильным.
Ну и, конечно же, забивать голы и наслаждаться футболом. Большое спасибо вам, мы вместе, болельщики "Динамо" – сказал Родригес в видео, которое выложил в Инстаграме.
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