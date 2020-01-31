Жерсон Родригес: Вернусь в Динамо более сильным

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, который отправился в аренду в турецкий "Анкарагюджю", обратился к болельщикам киевлян.

"Хочу сказать спасибо за поддержку болельщикам "Динамо" и клубной семье. Это был тяжелый выбор, но этот выбор вновь позволит мне играть, работать и быть сильным. А потом вернуться в "Динамо" более сильным.

Ну и, конечно же, забивать голы и наслаждаться футболом. Большое спасибо вам, мы вместе, болельщики "Динамо" – сказал Родригес в видео, которое выложил в Инстаграме.