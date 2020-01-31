Михайличенко: Не бывает, чтобы сборы проходили слишком гладко. Всегда есть нюансы

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко подвел итог первого учебно-тренировочного сбора команды в Турции.

"Ибрагиму Каргбо в каких-то моментах приходилось играть на немножко другой позиции, не нападающего. Но это было связано с подбором игроков для контрольных матчей. Против "Кайрата" (2:0) Каргбо сыграл как хороший центрфорвард, не только потому что забил два мяча, но были у него хорошие моменты и по ведению игры, и по открыванию, и в обороне хорошо отрабатывал, когда команда защищалась. Но, к сожалению, травмировался. Будем надеяться, что повреждение не серьезное. Хотелось бы в это верить.

Спарринги, которые мы провели на сборе, были разнообразными и довольно интересными. Но самое главное, что мы выполнили ту программу, которую запланировали на этот сбор. Он прошел при хороших условиях проживания, тренировок и спаррингов. И погода хорошая была, что немаловажно. Мы знаем, как в Турции могут зарядить дожди, но нас это обошло стороной. Мы выполнили всю программу, которую наметили.

Не обошлось без травм, как и на любых сборах. Здесь не предугадать. Травмы получили и Цыганков, и Вербич, и Шабанов, и Каргбо. Будем надеяться, что они в скором времени вернутся. Такого не бывает, чтобы сборы проходили слишком гладко. Всегда есть какие-то нюансы. На этом сборе мы готовили не 20, а 24 полевых игрока.

Не скажу, что у нас есть новички, потому что все они наши ребята. Каргбо уже работал с командой U-21. Мы взяли их на сборы, делали это не вслепую, а знали, что эти ребята из себя представляют. И Сирота, и Вивчаренко, и Забарный, и Каргбо. Они ни в коем случае нас не разочаровали, а, наоборот, подтвердили правильность нашего решения. Они выглядели довольно хорошо, хорошо переносили нагрузку и выполняли то, что от них требовалось. И в матчах показали себя довольно неплохо", — сказал Михайличенко.