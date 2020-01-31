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Миколенко: Готова ли команда к продолжению сезона? Еще, наверное, нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник киевлян рассказал о первом сборе

Миколенко: Готова ли команда к продолжению сезона? Еще, наверное, нет
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о том, как прошел первый учебно-тренировочный сбор команды.

"Уже ушли сильные нагрузки, стало больше матчей и меньше беготни. Готовы ли мы к продолжению сезона? Еще, наверное, нет. Только первый сбор прошел, а также маленький полусбор в Киеве. Уже на втором сборе будем, наверное, готовы к чемпионату.

Результаты спаррингов? Важно выигрывать, ведь каждому футболисту и человеку после положительного результата легче восстанавливаться. Но на нас результат не давит, мы стараемся показать какую-то игру и что-то наиграть", — сказал Миколенко.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
01.02.2020 в 00:06
«Стараемся показать какую-то игру...»
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