Миколенко: Готова ли команда к продолжению сезона? Еще, наверное, нет

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о том, как прошел первый учебно-тренировочный сбор команды.

"Уже ушли сильные нагрузки, стало больше матчей и меньше беготни. Готовы ли мы к продолжению сезона? Еще, наверное, нет. Только первый сбор прошел, а также маленький полусбор в Киеве. Уже на втором сборе будем, наверное, готовы к чемпионату.

Результаты спаррингов? Важно выигрывать, ведь каждому футболисту и человеку после положительного результата легче восстанавливаться. Но на нас результат не давит, мы стараемся показать какую-то игру и что-то наиграть", — сказал Миколенко.