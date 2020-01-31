Официально: Бока Хуниорс подписала Самбрано

Киевское "Динамо" достигло договоренности с аргентинским "Бока Хуниорс" о переходе защитника Карлоса Самбрано.

Южноамериканский клуб выкупил контракт футболиста, поэтому Самбрано будет выступать за "Бока Хуниорс" на постоянной основе. Финансовые условия киевский клуб не афиширует.

Напомним, что Карлос Самбрано присоединился к киевскому "Динамо" в январе 2018 года, однако за первую команду нашего клуба не играл. В сезоне 2018/19 перуанец выступал на правах аренды за швейцарский "Базель".