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Официально: Бока Хуниорс подписала Самбрано
Динамо все-таки отдало перуанца
Киевское "Динамо" достигло договоренности с аргентинским "Бока Хуниорс" о переходе защитника Карлоса Самбрано.
Южноамериканский клуб выкупил контракт футболиста, поэтому Самбрано будет выступать за "Бока Хуниорс" на постоянной основе. Финансовые условия киевский клуб не афиширует.
Напомним, что Карлос Самбрано присоединился к киевскому "Динамо" в январе 2018 года, однако за первую команду нашего клуба не играл. В сезоне 2018/19 перуанец выступал на правах аренды за швейцарский "Базель".
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Источник:ФК Динамо
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