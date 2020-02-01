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Палкин: Шахтер не получал официальных предложений по Матвиенко от Арсенала

Премьер-лига
(3 голосов)

Генеральный директор "горняков" прокомментировал слухи вокруг центрбека

Палкин: Шахтер не получал официальных предложений по Матвиенко от Арсенала
Новина українською

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин прокомментировал слухи об интересе "Арсенала" к Николаю Матвиенко.

"Прежде всего хочу сказать, что со стороны Арсенала мы не получали никаких официальных предложений или звонков. Единственное что я получил, так это доверенность от одного испанского агента, выданную Арсеналом на ведение переговоров по аренде Матвиенко в Арсенал. На что я агенту сразу ответил, что мы не заинтересованы в аренде футболиста. Все, точка. Никаких дальнейших смс, звонков или сообщений я больше не получал. Хочу отметить, что в истории нашего клуба никогда не было ситуаций, чтобы мы отдали в аренду ключевого футболиста команды. И агенты Матвиенко это прекрасно знали. Мне интересно себе представить реакцию Арсенала, если бы они получили доверенность, выписанную на какого-либо агента на ведение переговоров об аренде, скажем, Обамеянга в Шахтер. Ну, наверное, покрутили бы пальцем у виска. Вот примерно такая же реакция была у нас в клубе.

А агентам футболиста и другим лицам, заинтересованным заработать финансовые и PR дивиденды на данной теме, я советую свои профессиональные эксперименты ставить не на ключевом футболисте Шахтера и национальной сборной Украины, а на игроках уровнем намного ниже", – сказал Палкин Football.ua.

Ранее агент Олег Смалийчук обвинил "Шахтер" в том, что клуб "лишил Матвиенко шанса всей карьеры".

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Football.ua
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Комментарии (2)
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Думитреску (Новомосковск)
01.02.2020 в 11:58
Аренда Обамейанга в Шахтёр? Шо это чучело о себе и о своей кротоферме возомнило? "Нет, и точка". Матвей, тикай!
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Hunter02 (Винница)
01.02.2020 в 12:14
Приблизно теж саме що і Матвієнко в арсенал, приблизно рівні по класу команди
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0
-1

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