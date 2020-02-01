Герой футбольного дня. Карлос Самбрано

К выходкам менеджмента "Динамо" привыкать не приходится. Мы были свидетелями различных ситуаций, начиная с молодежи киевского клуба и заканчивая приобретением топ-игроков. Однако ситуация с Карлосом Самбрано – это новая глава в истории деятельности селекционной службы киевского клуба. Здесь уже киевляне превзошли самих себя.

Эта ситуация – руководство по тому, как самостоятельно создать себе проблемы. В январе 2018-го года Карлос Самбрано перешел в "Динамо" как свободный агент. Последним его клубом был "Рубин", еще раньше играл за "Шальке", "Айнтрахт", ПАОК. "Динамо" не потратилось на его приобретение, но потратилось на зарплату. Более того, оказалось под угрозой санкций, когда в течение трех последних месяцев киевской каденции Самбрано не платило перуанцу оклад.

А вся пикантность в том, что за полтора года Самбрано не отыграл за "Динамо" ни одного (!) матча. За молодежную команду провел семь поединков и забил один гол. В течение этого периода времени он пять раз оказывался в заявке первой команды "Динамо" – на матчах с "Карпатами", "Мариуполем (дважды) и "Зарей" (дважды). Вот и все достояние латиноамериканца в Украине.

Интересно, что в период пребывания в "Динамо" он продолжал неплохо выступать за сборную, став, прежде всего, серебряным призером Кубка Америки 2019. Эксперты по латиноамериканскому футболу отмечали, что если у Карлоса есть желание играть и если правильно его использовать, то он может приносить команде пользу. Однако в Киеве об этом даже не думали. Карлос отвечал тем же – равнодушием и инфантильностью.

Интересно, что пресс-служба "Динамо", информируя о переходе Самбрано в "Бока Джуниорс", использовала реплику "Стороны договорились не разглашать финансовые условия трансфера". Transfermarkt сообщает, что "Динамо" выторговало около полутора миллиона евро за защитника. Однако латиноамериканские СМИ еще раньше писали, что Карлос перейдет в чемпионат Аргентины как свободный агент, воспользовавшись опцией расторжения контракта с "Динамо" из-за задолженности по зарплате. Похоже, что переговоры длились лишь по предмету подъемных футболисту – чтобы компенсировать ему те деньги, которые недополучил в Киеве.

История, не стоящая даже выеденного яйца...