Днепр-1 против Сигмы, Карпаты – Середь. Видеотрансляции спаррингов

Сегодня украинские клубы проводят товарищеские игры.

"Карпаты" сыграют с словацкой командой "Середь", которая занимает десятое место в своем чемпионате.

Матч начался в 14:00.

В другом поединке "Днепр-1" сыграет с "Сигмой", которая идёт на 10-м месте в чешском высшем дивизионе.

Игра стартует в 16:00.