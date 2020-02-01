Премьер-лига
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Днепр-1 против Сигмы, Карпаты – Середь. Видеотрансляции спаррингов
Предоставляем вашему вниманию видеотрансляции матчей с участием "Днепра-1" и "Карпат"
Сегодня украинские клубы проводят товарищеские игры.
"Карпаты" сыграют с словацкой командой "Середь", которая занимает десятое место в своем чемпионате.
Матч начался в 14:00.
В другом поединке "Днепр-1" сыграет с "Сигмой", которая идёт на 10-м месте в чешском высшем дивизионе.
Игра стартует в 16:00.
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