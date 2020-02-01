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Днепр-1 против Сигмы, Карпаты – Середь. Видеотрансляции спаррингов

Премьер-лига
(1 голосов)

Предоставляем вашему вниманию видеотрансляции матчей с участием "Днепра-1" и "Карпат"

Днепр-1 против Сигмы, Карпаты – Середь. Видеотрансляции спаррингов
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Сегодня украинские клубы проводят товарищеские игры.

"Карпаты" сыграют с словацкой командой "Середь", которая занимает десятое место в своем чемпионате.

Матч начался в 14:00.

В другом поединке "Днепр-1" сыграет с "Сигмой", которая идёт на 10-м месте в чешском высшем дивизионе.

Игра стартует в 16:00.

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В статье: Карпаты (Львов) СК Днепр-1
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