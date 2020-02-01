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Карпаты уверенно обыграли аутсайдера чемпионата Словакии. ВИДЕО
"Львы" успешно закончили второй спарринг на сборах в Турции
Сегодня "Карпаты" провели свой второй спарринг в рамках тренировочных сборов в Турции. Львовская команда уверенно обыграла словацкий футбольный клуб "Среда" 3:0. В составе "львов" дубль на свой счет записал юный форвард "Карпат" Ростислав Лях, а также голом отметился нападающий Жоао Диого Дженнингс.
Товарищеский матч. 01.02.2020, 14:00. Белек, Турция. Солнечно. +17°С.
"КАРПАТЫ": Кудрик (горох, 80), Слива (Дубинчак, 46), Веремеенко, Гиоргадзе (Халл, 46), Якимец (Г. Пасич, 60), Хахлев (Кльоц, 46), Толочко (Назарин, 46), Притула (Кириленка, 60), Лейоус (Кадимян, 46), Лях (Аржанов, 46, Тлумак, 80), Бойчук (Дженнингс, 46).
Главный тренер - Роман Санжар.
"СЕРЕД": Пенкса, Моронг, Михалик, Гучко, Мечяр, Шумский, Банколе, Яношик, Рорич, Юрешкин, Панайотис.
Главный тренер - Роланд Прай.
Голы: Лях, 7, 43, Дженнингс, 76.
Вашему вниманию видео полного матча