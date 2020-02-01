Неожиданный ракурс. Мирон Маркевич о Beatles, коллекции винилов и походе на Imagine Dragons

1 февраля один из старожилов украинского тренерского корпуса - именинник. В День рождения 69-летнего специалиста корреспондент UA-Футбол решил напрямую не касаться темы футбола, а рассказать о малоизвестной для широкого круга болельщиков стороне жизни Мирона Маркевича.

У каждого человека помимо основного занятия наверняка есть какое-нибудь увлечение. Люди футбола - не исключение. Кто-то любит уделять внимание автомобилям, кто-то отдает предпочтение путешествиям, а кто-то коллекционирует футболки клубов, против которых приходилось играть. У Мирона Маркевича увлечений несколько. Одно из них - музыка.

К этому виду искусства он приобщился еще в детском возрасте, когда по инициативе мамы стал осваивать фортепиано. Маленькому Мирону тогда повезло - делал он это на приобретенном родителями пианино известной немецкой компании Blüthner. Правда, раритетный инструмент в семье Маркевичей до наших дней не сохранился - после того, как Мирон вырос, пианино было продано одному из львовских композиторов.

За плечами юного Мирона Маркевича была также учеба в музыкальной школе, так что об особенностях мира ласкающих слух звуков он знаком не понаслышке. Уже в детстве ему нравились вальсы Иоганна Штрауса, которые он исполнял на фортепиано. Импонировала ему и музыка не менее легендарного композитора и музыканта Вольфгана Амадея Моцарта, а также оркестра Гленна Миллера.

Даже фотографируясь на групповой снимок, Мирон Маркевич не расставался с модным тогда транзистором (радиоприемником), где слушал модную музыку. Маркевич в нижнем ряду крайний справа. Фото из архива Александра Паука (Львов)

По мере взросления Маркевича расширялись и его музыкальные вкусы. Помимо классики, он пристрастился и к тогдашней современной эстраде: в частности, к модным в 60-70-е годы "битлам" - английскому ансамблю "Beatles". Слушал также в молодости "Rоlling Stones", "Led Zeppelin", Элвиса Пресли, Фрэнка Синатру, Дженис Джоплин. Увлечение музыкой такого жанра впоследствии очень пригодилось Мирону: слушая песни вышеперечисленных групп и исполнителей, это помогало осваивать английский. Спросите у Маркевича о чем-либо на этом языке хоть сейчас - и он вам без труда ответит на "инглиш". В этом во время еврокубковых пресс-конференций за рубежом неоднократно убеждались журналисты.

Спустя много лет, ступив на футбольную стезю и будучи главным тренером харьковского "Металлиста", Мирон Маркевич получил возможность неоднократно бывать за рубежом, в том числе и в "музыкальных" странах. В частности, он посетил Австрию и Англию, подаривших миру не одну легенду этого вида искусства. В этом перечне особняком стоят Вена и Зальцбург, которые у любителей классической музыки ассоциируются со многими известными композиторами.

- В Вене я был уже несколько раз, - сказал в беседе с автором этих строк Мирон Богданович. - Это один из красивейших городов Европы. В нем есть что посетить и посмотреть. А когда проезжаешь возле Дуная, так и тянет послушать вальсы Штрауса.

Будучи в Вене, Маркевич приобрел несколько дисков с лучшими из его произведений. Купил он в домашнюю коллекцию и лучшее из исполненного оркестром Гленна Миллера.

Не уехал без впечатлений наш герой и из Зальцбурга. О родном городе Моцарта у Мирона Маркевича остались самые добрые воспоминания. С его красотами он знакомился не только до матча с "Зальцбургом", но и после него. Прогулка по ночному городу в одиночестве позволяет быть наедине со своими мыслями, а это помогает в спокойной обстановке проанализировать завершившуюся несколькими часами ранее игру.

- Дом-музей Моцарта посетили? - поинтересовался я у Маркевича.

- Разумеется. В нем бывает каждый турист, и я не исключение. На память о пребывании в Зальцбурге приобрел диски с музыкой Моцарта и Штрауса. Купил также чашки и другую сувенирную продукцию. Да и конфеты тоже - уж слишком красочно и ярко они выглядели.

По словам Мирона Богдановича, в каждом зарубежном городе, где приходилось играть его командам, он старается водить подопечных на экскурсию. С обязательным посещением святых мест, соборов, музеев великих людей. Вот в Австрии Маркевич показал подопечным из "Металлиста" дома-музеи Моцарта и Штрауса.

За четыре года до первого визита тренера на австрийскую землю с харьковской командой, Мирон Маркевич получил массу позитивных впечатлений в Англии. Приехав в Ливерпуль на матч с тамошним "Эвертоном", давний почитатель музыки "Beatles" просто не имел права не воспользоваться возможностью посетить музей легендарной четверки. Разумеется, попав в святая святых своих кумиров, не обошлось без покупок сувениров. Но Маркевича удивило вовсе другое - то, что произошло после возвращения из родного города "битлов".

- Однажды на нашей базе смотрю - ребята слушают их музыку, - не без удивления вспоминал тренер.

В советскую пору меломаны были лишены возможности зайти в музыкальный магазин и купить диск с любимой группой или исполнителем. Причиной тому был не только тотальный дефицит на разные товары, но и негласно существовавший запрет на большинство зарубежной музыки. Советские идеологи считали, что такие группы, как "Beatles" пагубно влияют на развитие молодежи. Помните знаменитую фразу героини Нонны Мордюковой в "Бриллиантовой руке" - "Тлетворное влияние Запада"? Ну вот.

Несмотря на причуды советской системы, модная музыка в СССР все же попадала. Ее привозили из-за границы моряки, члены спортивных делегаций или артисты. Да и дипломаты этим тоже "грешили". Благодаря старанием упомянутых категорий граждан "великого и могучего" на черных рынках, в среде фарцовщиков и других особо ограниченных узких кругах "нужных" людей регулярно появлялись виниловые диски. Молодой Мирон Маркевич покупал их и с удовольствием слушал на домашнем проигрывателе. А еще втихаря переписывал на магнитофон запрещенные в СССР концерты Владимира Высоцкого.

- У меня было лучшая коллекция "винилов" во Львове, - задним числом хвастает Мирон Богданович. - Собрал все альбомы "Beatles", среди них - "Abbey Road". Его наличие позволяло быть самым козырным в городе. Также в коллекции были пластинки и многих других популярных в то время ансамблей и исполнителей.

К сожалению, с годами целостность уникальной коллекции нарушилась. По словам тренера, однажды к одному из его сыновей заглянули в гости друзья, после визита которых один из "винилов" "Beatles" исчез. Но для настоящего меломана нет ничего невозможного - спустя какое-то время образовавшаяся было брешь в коллекции была ликвидирована путем покупки нового экземпляра.

Для настоящего ценителя музыки ничего не стоит отправиться на концерт хорошей группы в другой город или даже страну - благо, в наше время это уже не проблема. Маркевич - из их числа. Когда узнал, что в Украину приезжает современная группа "Imagine Dragons", долго не раздумывал - решил посетить ее выступление.

- Я люблю эту группу, их песни мне очень нравится, - вспоминает Мирон Богданович. - Когда узнал, что "Imagine Dragons" приезжает в Киев, был приятно удивлен. Мы с супругой пошли на их концерт, от которого я получил огромное удовольствие.

Как признается Мирон Маркевич, во время выступления он даже пустился в пляс наравне с молодыми.

О музыке "динозавр" нашего тренерского цеха готов говорить часами. Ведь она, как и футбол, красной нитью проходит через всю его жизнь.

- Люблю "чистую" музыку, - такое определение дает классике наш герой. - Если же говорить о музыке вообще, то она успокаивает, помогает снять депрессию. А еще вспоминать хорошие годы.