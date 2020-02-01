Коноплянка: Не представляю, как в Англии играют без отпуска, как Зинченко это выдерживает

Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мыслями насчет отдыха посреди футбольного сезона.

"Немного проголодался к футболу. Его было много. Не представляю, как в Англии играют, как Зинченко. Правда, он еще карандашик, желание зашкаливает. Думаю, через некоторое время он все поймет, потому что тяжело держаться в ритме без отпуска.

Отпуск нужен, 35 дней было достаточно, чтобы набраться сил и соскучиться по футболу. Сейчас в хорошем настроении подошли к сборам, тренируемся, набираем форму. Все идет чередом", – рассказал Евгений Коноплянка.