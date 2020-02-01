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Коноплянка: Не представляю, как в Англии играют без отпуска, как Зинченко это выдерживает

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений рассказал о важности отпуска посреди сезона

Коноплянка: Не представляю, как в Англии играют без отпуска, как Зинченко это выдерживает
Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мыслями насчет отдыха посреди футбольного сезона.

"Немного проголодался к футболу. Его было много. Не представляю, как в Англии играют, как Зинченко. Правда, он еще карандашик, желание зашкаливает. Думаю, через некоторое время он все поймет, потому что тяжело держаться в ритме без отпуска.

Отпуск нужен, 35 дней было достаточно, чтобы набраться сил и соскучиться по футболу. Сейчас в хорошем настроении подошли к сборам, тренируемся, набираем форму. Все идет чередом", – рассказал Евгений Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Александр Зинченко
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Источник:
Espreso.TV
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Комментарии (7)
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Инспектор ( )
01.02.2020 в 21:09
Женя отдыхает, не хилая зарплата идет
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rjhxb61@ukr.net (киев)
01.02.2020 в 20:53
Понятно, что зимой 35 дней достаточно. Летом сколько тебе, Женя, еще перепадает того отпуска?
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Elektrikc (Львів)
01.02.2020 в 20:45
и я не понимаю, как можно сидеть на банке без отпуска?
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oda1979 (Запорожье)
01.02.2020 в 20:43
Коноплянка в шоке. Зарплату просто так получать низзя. Нужно ещё и в футбол играть:))
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Dardolis (Первомайск)
01.02.2020 в 20:06
Троллинг Севильи, Шальке и Шахты вместе взятых... Вечно запасной неиграющий футболист в восторге от отпуска)))
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
01.02.2020 в 20:02
Доктора помогают. Зина сам и написал.
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mr_kubik (City)
01.02.2020 в 19:51
хто як старається так і грає
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