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Коноплянка: Не представляю, как в Англии играют без отпуска, как Зинченко это выдерживает
Евгений рассказал о важности отпуска посреди сезона
Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мыслями насчет отдыха посреди футбольного сезона.
"Немного проголодался к футболу. Его было много. Не представляю, как в Англии играют, как Зинченко. Правда, он еще карандашик, желание зашкаливает. Думаю, через некоторое время он все поймет, потому что тяжело держаться в ритме без отпуска.
Отпуск нужен, 35 дней было достаточно, чтобы набраться сил и соскучиться по футболу. Сейчас в хорошем настроении подошли к сборам, тренируемся, набираем форму. Все идет чередом", – рассказал Евгений Коноплянка.