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Днепр-1 завершил сбор в Турции с пятью поражениями в пяти матчах
Подопечные Дмитрия Михайленко пока не нашли своей игры
В субботу "Днепр-1" уступил чешской "Сигме" (0:1) в заключительном поединке первого учебно-тренировочного сбора команды в Турции.
Примечательно, что для подопечных Михайленко это поражение стало пятым в пяти матчах сбора. Ранее коллектив также уступал сербскому "ТСЦ" (0:1), польской "Ягеллонии" (0:1), чешскому "Богемиансу-1905" (1:2) и австрийской "Аустрии" (0:3).
СК Днепр-1 — Сигма 0:1
Гол: Фалта, 23
СК Днепр-1: Клищук (Юрчук, 61), Адамюк (Чичиков, 61), Сваток (Лопыренок, 61), Логинов (Папа Гуйе, 46), Шаповал, Батагов (Кравченко, 46), Коркишко (Тейлор, 61), Когут (Вакулко, 46), Ди Франко (Снижко, 61), Булеца (Назаренко, 46), Хобленко (Беляев, 71)