  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец просматривает чемпиона мира U-20
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец просматривает чемпиона мира U-20

Премьер-лига
(1 голосов)

Кирилл Дришлюк может перебраться в стан "моряков"

Черноморец просматривает чемпиона мира U-20
Новина українською

"Черноморец" продолжает попытки усилить состав на вторую половину сезона.

"Моряки" может пополниться 20-летним полузащитником "Александрии" Кириллом Дришлюком, который прибыл на просмотр в Южную Пальмиру. Об этом сообщает Footboom.

Если игрок подойдет одесситам, александрийцы готовы будут отдать его в аренду.

Напомним, Дришлюк в прошлом году в составе юниорской сборной Украины (U-20) стал чемпионом мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Кирилл Дришлюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Footboom
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...