Черноморец просматривает чемпиона мира U-20

"Черноморец" продолжает попытки усилить состав на вторую половину сезона.

"Моряки" может пополниться 20-летним полузащитником "Александрии" Кириллом Дришлюком, который прибыл на просмотр в Южную Пальмиру. Об этом сообщает Footboom.

Если игрок подойдет одесситам, александрийцы готовы будут отдать его в аренду.

Напомним, Дришлюк в прошлом году в составе юниорской сборной Украины (U-20) стал чемпионом мира.