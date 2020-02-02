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Черноморец просматривает чемпиона мира U-20
Кирилл Дришлюк может перебраться в стан "моряков"
"Черноморец" продолжает попытки усилить состав на вторую половину сезона.
"Моряки" может пополниться 20-летним полузащитником "Александрии" Кириллом Дришлюком, который прибыл на просмотр в Южную Пальмиру. Об этом сообщает Footboom.
Если игрок подойдет одесситам, александрийцы готовы будут отдать его в аренду.
Напомним, Дришлюк в прошлом году в составе юниорской сборной Украины (U-20) стал чемпионом мира.
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Источник:Footboom
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