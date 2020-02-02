Михайленко: Нужно улучшать игру в атаке

Главный тренер СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко подвел итоги первого сбора команды:

"Пока есть только кусочки игры. Если говорить сугубо о сегодняшней игре, якобы не давали сопернику много моментов, но и сами не могли создать опасность у чужих ворот. Наша основная проблема - надо улучшить игру в атаке. Пока мы мало угрожаем воротам. Надо сделать игру более вертикальной, более нацеленной на открывания в пространстве за спинами защитников.

Новичкам нужно время. Кто-то лучше, кто-то хуже. Некоторые пропустил длительное время, а другие быстрее набирают форму. Адамюк, в частности, выпал не маленький период из-за болезни. Мы еще не наигрывали состав, просто смотрели разные связи, сообщения, давали возможность кому-то сыграть свои 5 минут, а кому-то – 60. Состав будем наигрывать на втором сборе", – цитирует наставника официальный сайт клуба.