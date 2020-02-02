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Динамо отправилось в Турцию на второй сбор

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне продолжат подготовку ко второй части сезона

Динамо отправилось в Турцию на второй сбор
Новина українською

"Динамо" вернётся в Турцию спустя несколько дней пребывания в Киеве, чтобы продолжить подготовку ко второй части сезона.

На второй сбор команды отправились:

  • Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Денис Бойко
  • Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.
  • Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

Также вместе с командой на сбор полетит защитник Никита Бурда, который продолжает восстанавливаться после травмы. Никита будет заниматься отдельно вместе с тренером-реабилитологом.

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. На этот период динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
02.02.2020 в 11:49
Нормальный такой составчик, минимум третье место должны занять...
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