Динамо отправилось в Турцию на второй сбор

"Динамо" вернётся в Турцию спустя несколько дней пребывания в Киеве, чтобы продолжить подготовку ко второй части сезона.

На второй сбор команды отправились:

Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Денис Бойко

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

Также вместе с командой на сбор полетит защитник Никита Бурда, который продолжает восстанавливаться после травмы. Никита будет заниматься отдельно вместе с тренером-реабилитологом.

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. На этот период динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей.