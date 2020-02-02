Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо отправилось в Турцию на второй сбор
Киевляне продолжат подготовку ко второй части сезона
"Динамо" вернётся в Турцию спустя несколько дней пребывания в Киеве, чтобы продолжить подготовку ко второй части сезона.
На второй сбор команды отправились:
- Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Денис Бойко
- Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.
- Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.
Также вместе с командой на сбор полетит защитник Никита Бурда, который продолжает восстанавливаться после травмы. Никита будет заниматься отдельно вместе с тренером-реабилитологом.
Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. На этот период динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:официальный сайт Динамо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ascent (Луксор)
02.02.2020 в 11:49
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...