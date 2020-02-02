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Заря вылетела на сбор в Турцию

Премьер-лига
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Луганчане продолжают подготовку к весенней части сезона

Заря вылетела на сбор в Турцию
Новина українською

"Заря" отправилась на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает пресс-служба клуба.

Продлится сбор у команды до 15 февраля включительно.

На сборе будут задействованы следующие футболисты: Никола Василь, Заури Махарадзе, Данил Хмеловский, Богдан Михайличенко, Никита Каменюка, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Виталий Вернидуб, Артем Громов, Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Леднев, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Владимир Билоцерковец, Джоель Абу Ханна, Лазио, Дмитрий Иванисеня, Андрейс Цыганикс, Ловро Цвек, Игорь Чайковский, Владлен Юрченко, Михайло Перович.

На сборе "Заря" сыграет против "Ордабасы", "Желизничар" и "Торпедо-БелАЗ".

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В статье: Заря (Луганск)
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