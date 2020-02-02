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Витао полетел с Шахтером на вторые сборы

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодой центрбек получит шанс зарекомендовать себя

Витао полетел с Шахтером на вторые сборы
Новина українською

"Шахтёр" вернулся в Белек после двухдневной паузы. Стоит отметить, что Луиш Каштру взял с собой на второй тренировочный сбор в Турции 20-летнего защитника Витао.

  • Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
  • Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо
  • Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула

Сбор продлится неделю, во время него донецкий клуб проведет товарищеские матчи с "Македонией ГП", "Сендерйюске", "Вентспилсом" и "Олимпией".

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В статье: Шахтер (Донецк) Витао
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Комментарии (1)
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artas@ (Львів)
02.02.2020 в 14:39
Без Додо і Майкона (мабуть у збірній Бразилії U-23), а ще нема Манора Соломона (травма), Малишева і Піхальонка
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