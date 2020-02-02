Витао полетел с Шахтером на вторые сборы

"Шахтёр" вернулся в Белек после двухдневной паузы. Стоит отметить, что Луиш Каштру взял с собой на второй тренировочный сбор в Турции 20-летнего защитника Витао.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула

Сбор продлится неделю, во время него донецкий клуб проведет товарищеские матчи с "Македонией ГП", "Сендерйюске", "Вентспилсом" и "Олимпией".