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Латвийский Вентспилс подписал полузащитника Олимпика Фабиньо

Премьер-лига
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Бразилец сменил клуб

Латвийский Вентспилс подписал полузащитника Олимпика Фабиньо
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Полузащитник "Олимпика" Фабиньо перешел в "Вентспилс", сообщает официальный сайт латвийского клуба.

Детали контракта бразильского хавбека с "желто-синими" остаются неизвестными.

"Вентспилс – титулованная команда, которая всегда играет в еврокубках и борется за звание чемпиона в своей стране. Это говорит о многом. Я рад быть частью команды, которая имеет важные задачи", – сказал Фабиньо.

Фабиньо выступал за "Олимпик" с лета 2019 года, перейдя из "Металлиста-1925".

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В статье: Олимпик (Донецк) Вентспилс (Латвия) Фабиньо Фрейтас
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