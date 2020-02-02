Латвийский Вентспилс подписал полузащитника Олимпика Фабиньо

Полузащитник "Олимпика" Фабиньо перешел в "Вентспилс", сообщает официальный сайт латвийского клуба.

Детали контракта бразильского хавбека с "желто-синими" остаются неизвестными.

"Вентспилс – титулованная команда, которая всегда играет в еврокубках и борется за звание чемпиона в своей стране. Это говорит о многом. Я рад быть частью команды, которая имеет важные задачи", – сказал Фабиньо.