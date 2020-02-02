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Латвийский Вентспилс подписал полузащитника Олимпика Фабиньо
Бразилец сменил клуб
Полузащитник "Олимпика" Фабиньо перешел в "Вентспилс", сообщает официальный сайт латвийского клуба.
Детали контракта бразильского хавбека с "желто-синими" остаются неизвестными.
"Вентспилс – титулованная команда, которая всегда играет в еврокубках и борется за звание чемпиона в своей стране. Это говорит о многом. Я рад быть частью команды, которая имеет важные задачи", – сказал Фабиньо.
Фабиньо выступал за "Олимпик" с лета 2019 года, перейдя из "Металлиста-1925".
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