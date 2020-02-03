Костышин о Милевскому в Колосе: Нашей команде памятников не надо

Автор блога "Трендець" Дмитрий Поворознюк во время товарищеского матча белорусского и украинского "Динамо" в Турции поговорил с наставником ковалевского "Колоса" Русланом Костышиным, который пришел на трибуны посмотреть футбол.

Дмитрий спросил Костышина, готов ли "Колос" взять к себе Артема Милевского, если бы было желание у футболиста.

Костышин ответил.