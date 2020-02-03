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Костышин о Милевскому в Колосе: Нашей команде памятников не надо
Нагрузок не выдержит
Автор блога "Трендець" Дмитрий Поворознюк во время товарищеского матча белорусского и украинского "Динамо" в Турции поговорил с наставником ковалевского "Колоса" Русланом Костышиным, который пришел на трибуны посмотреть футбол.
Дмитрий спросил Костышина, готов ли "Колос" взять к себе Артема Милевского, если бы было желание у футболиста.
Костышин ответил.
У нас ему тяжело будет ...Такие нагрузки, мне трудно сказать. Но нашей команде памятников не надо.
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Источник:Трендець
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Комментарии (2)
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Astor Astor (Одесса)
03.02.2020 в 13:39
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sam (Дніпро)
03.02.2020 в 13:53
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