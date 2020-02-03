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Второй сбор Мариуполя: Бабич взял братьев Романюков и голкипера Кравцова

Премьер-лига
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Второй сбор Мариуполя: Бабич взял братьев Романюков и голкипера Кравцова
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В субботу команда ФК "Мариуполь" прибыла на свой второй зимний сбор. Он проиходит в окрестностях Сиде (Турция).

На средиземноморское побережье Турции наставник азовцев Александр Бабич взял таких игроков:

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Вратари - Евгений Гальчук, Артем Поспелов, Павел Кравцов

Защитники - Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Джойским Дава, Павел Полегенько, Сергей Яворский, Сергей Горбунов, Виктор Корниенко, Даниил Сагуткин, Богдан Романюк, Кирилл Романюк

Полузащитники - Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Вячеслав Чурко, Игорь Тищенко, Илья Путря, Валерий Федорчук, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук

Нападающие - Андрей Кулаков, Руслан Фомин, Антон Байдаев, Станислав Библик, Артем Дудик.

Второй тренировочный сбор продлится 12 дней.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич тренировочный сбор
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Источник:
ФК Маріуполь

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