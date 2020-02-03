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Второй сбор Мариуполя: Бабич взял братьев Романюков и голкипера Кравцова
Зато не полетели кипер Михайлов, форварда Кожевников и хавбек Бондарь
В субботу команда ФК "Мариуполь" прибыла на свой второй зимний сбор. Он проиходит в окрестностях Сиде (Турция).
На средиземноморское побережье Турции наставник азовцев Александр Бабич взял таких игроков:
Вратари - Евгений Гальчук, Артем Поспелов, Павел Кравцов
Защитники - Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Джойским Дава, Павел Полегенько, Сергей Яворский, Сергей Горбунов, Виктор Корниенко, Даниил Сагуткин, Богдан Романюк, Кирилл Романюк
Полузащитники - Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Вячеслав Чурко, Игорь Тищенко, Илья Путря, Валерий Федорчук, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук
Нападающие - Андрей Кулаков, Руслан Фомин, Антон Байдаев, Станислав Библик, Артем Дудик.
Второй тренировочный сбор продлится 12 дней.