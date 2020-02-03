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Было очень больно. Исмаили объяснил, как получил повреждение в товарищеском матче
К счастью, уже оправился
Бразильский легионер "Шахтера", защитник левого фланга Исмаили, сообщил о втором этапе подготовки Донецка к продолжению УПЛ и противостояние с "Бенфикой" в Лиге Европы.
В последнем матче Исмаили покинул поле из-за травмы руки. Игрок сообщил, что произошло в том эпизоде и рассказал о своем самочувствии.
Я получил сильный удар: соперник коленом попал мне в локоть, и произошло защемление нерва. Сильно болело. Однако, слава Богу, я уже восстановился и сейчас все хорошо. Ничего страшного, я готов почти на 100%.
На первом сборе, отмечает горняк, было важно набрать форму, и в этом помогли товарищеские матчи.
Ежедневно мы чувствуем себя все лучше, физические кондиции уже на хорошем уровне. Теперь постараемся лучше подготовиться еще и тактически.
Контрольные поединки придают футболистам, по мнению бразильца, прежде всего игрового темпа.
"Вероятно, что здесь соперники отличаются от "Бенфики", с которой будет первый официальный матч. Однако самое главное - игровое время для каждого футболиста, чтобы все могли хорошо подготовиться", - говорит Исмаили.
Игрок признается, что следит за матчами Бенфики.
"Однако мы имеем достаточно времени, чтобы сейчас еще не забивать себе голову игрой оппонента, а думать в основном о своей команде. Уверен, что именно к первому поединку мы будем совершенно готовыми и стараться победить", - обещает игрок "Шахтера".