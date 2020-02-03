На десерт - команда Вернидуба. Колос объявил планы на второй сбор в Турции

Делегация ковалевского "Колоса" в воскресенье прибыла на заключительный тренировочный сбор в Турцию, в город Сиде. В составе команды 28 футболистов, один из них - игрок на просмотре.

Разместились игроки из Ковалевки в том же отеле, что и на первом сборе. Вечером команда провела тренировку, а уже сегодня начала подготовку в режиме двукратных занятий.

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На сбор также полетел полузащитник Денис Костышин, однако он будет продолжать заниматься по индивидуальной программе.

Во время учебно-тренировочного сбора команда Руслана Костишина проведет 6 спаррингов: