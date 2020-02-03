  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. На десерт - команда Вернидуба. Колос объявил планы на второй сбор в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На десерт - команда Вернидуба. Колос объявил планы на второй сбор в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

5 соперников. Еще не определились с 6-м

На десерт - команда Вернидуба. Колос объявил планы на второй сбор в Турции
Новина українською

Делегация ковалевского "Колоса" в воскресенье прибыла на заключительный тренировочный сбор в Турцию, в город Сиде. В составе команды 28 футболистов, один из них - игрок на просмотре.

Разместились игроки из Ковалевки в том же отеле, что и на первом сборе. Вечером команда провела тренировку, а уже сегодня начала подготовку в режиме двукратных занятий.

Читайте такжеКостышин: Есть замечание по командам на товарищеские матчи

На сбор также полетел полузащитник Денис Костышин, однако он будет продолжать заниматься по индивидуальной программе.

Во время учебно-тренировочного сбора команда Руслана Костишина проведет 6 спаррингов:

  • 7 февраля: "Колос" - "Насаф" (Узбекистан)
  • 8 февраля: "Колос" - "Спартак" Трнава (Словакия)
  • 11 февраля: "Колос" - "Жетысу" (Казахстан)
  • 12 февраля: соперник уточняется
  • 15 февраля: "Колос" - "Подбескидзе" (Польша)
  • 15 февраля: "Колос" - "Шахтер" Солигорск (Беларусь)
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Колос

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...