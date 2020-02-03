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Стало известно, когда Цыганков вернется к тренировкам
У игрока мышечное повреждение
Киевское Динамо проводит второй тренировочный сбор в турецком Белеке.
Никита Бурда, Виктор Цыганков, Артем Шабанов и Назарий Русин на тренировке занимались по индивидуальной программе.
Что касается Цыганкова, то у него мышечное повреждение передней поверхности бедра. По прогнозам медицинского штаба игрок может пропустить еще около недели.
У Шабанова и Русина - микроповреждения, и в общую группу они вернутся уже на днях.
Бурда проходит длительное восстановление, и на этом сборе будет заниматься по индивидуальной программе.