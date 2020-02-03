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Стало известно, когда Цыганков вернется к тренировкам

Премьер-лига
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У игрока мышечное повреждение

Стало известно, когда Цыганков вернется к тренировкам
Новина українською

Киевское Динамо проводит второй тренировочный сбор в турецком Белеке.

Никита Бурда, Виктор Цыганков, Артем Шабанов и Назарий Русин на тренировке занимались по индивидуальной программе.

Что касается Цыганкова, то у него мышечное повреждение передней поверхности бедра. По прогнозам медицинского штаба игрок может пропустить еще около недели.

У Шабанова и Русина - микроповреждения, и в общую группу они вернутся уже на днях.

Бурда проходит длительное восстановление, и на этом сборе будет заниматься по индивидуальной программе.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Никита Бурда Виктор Цыганков Назарий Русин
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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