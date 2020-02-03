Премьер-лига
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Мариуполь на втором сборе проведет 6 спаррингов, один из которых - с Черноморцем
Дерби состоится 10-го февраля
ФК "Мариуполь" прибыл на свой второй учебно-тренировочный сбор в Турцию.
Второй тренировочный сбор будет длиться 12 дней. За этот период мариупольцы должны провести 6 спаррингов. На данный момент известны 4 соперника команды. Еще два соперника по спаррингам уточняются.
- 6-го февраля — "Стрипфинг" (Австрия)
- 6-го февраля — "Славия" (Болгария)
- 10-го февраля — "Черноморец" (Украина)
- 13-го февраля — "Локомотив" (Грузия)
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Источник:ФК Мариуполь
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