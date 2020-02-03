Мариуполь на втором сборе проведет 6 спаррингов, один из которых - с Черноморцем

ФК "Мариуполь" прибыл на свой второй учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Второй тренировочный сбор будет длиться 12 дней. За этот период мариупольцы должны провести 6 спаррингов. На данный момент известны 4 соперника команды. Еще два соперника по спаррингам уточняются.