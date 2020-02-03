  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь на втором сборе проведет 6 спаррингов, один из которых - с Черноморцем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь на втором сборе проведет 6 спаррингов, один из которых - с Черноморцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Дерби состоится 10-го февраля

Мариуполь на втором сборе проведет 6 спаррингов, один из которых - с Черноморцем
Новина українською

ФК "Мариуполь" прибыл на свой второй учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Второй тренировочный сбор будет длиться 12 дней. За этот период мариупольцы должны провести 6 спаррингов. На данный момент известны 4 соперника команды. Еще два соперника по спаррингам уточняются.

  • 6-го февраля — "Стрипфинг" (Австрия)
  • 6-го февраля — "Славия" (Болгария)
  • 10-го февраля — "Черноморец" (Украина)
  • 13-го февраля — "Локомотив" (Грузия)
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...