Денис Попов: Йо-йо тест - сложное задание

Защитник "Динамо" Денис Попов уже оправился от повреждения и поделился впечатлениями от стартовавшего второго сбора команды.

- Денис, сегодня игроки бежали бип-тест. Как игроки восприняли эту работу? Тяжелая была тренировка?

- "Йо-йо" тест нужен для того чтобы проверить свое функциональное состояние. Задание, конечно, сложное. Но нужно было переступить через себя, "через не могу", чтобы для самого себя понять, на какой ты стадии подготовки. Затем была работа с мячами, удержание мяча в квадратах, поиграли в футбол. Вечером нам предстоит вторая тренировка.

- Если сравнивать результаты бип-теста со старыми, есть ли прогресс?

- Есть, немножко улучшил.

- После теста игра в квадратах была эмоциональной?

- Там ноги уже были тяжелые, поэтому играли кто как мог. Конечно, было уже тяжеловато после такой работы. Посмеялись, немножко подняли эмоциональный фон. В двухсторонках вчера наша мини-команда заняла первое место, сегодня – первое с конца. Все меняется. Тоже поиграли в свое удовольствие.

- После тренировок обсуждаете результаты этих баталий?

- Обычно, когда проигрываешь, тебя "травят", мол вы последние. Как и когда пробросят мяч между ног в игре. Но это нормально, такое должно быть в командах, все к этому относятся спокойно, ведь все шутят по-доброму.

- Вчера после перелета тяжело было сразу приступать к работе?

- Тренировка после дороги была, можно сказать, облегченная, чтобы ни у кого, не дай Бог, не было повреждений.

- Тем не менее, беговая работа также присутствовала…

- Да, но это ведь тоже нужно, чтобы подойти в оптимальной форме к чемпионату и в то же время, чтобы силы были и в последних играх сезона. Это фундамент, который нам необходим.

- Между сборами в Киеве также были тренировки?

- Да, после двух выходных мы работали два дня в Киеве. В основном была беговая работа, так как с мячами было трудно работать – погода не позволяла.

- Как бы ты оценил проделанную на первом сборе работу?

- Лично я на том сборе поздно втянулся в тренировочный процесс из-за повреждения. Слава Богу, что поучаствовал в этих играх, поднял свою выносливость и более-менее привел себя в тонус. Сейчас мне уже немного легче. Были хорошие соперники, которые давали нам бой. Мне кажется, были хорошие спарринги. Хочется поучаствовать в матчах второго сбора. Играть хочется всегда.

- Сейчас ты уже вышел на один уровень с партнерами по команде в плане подготовки ко второй части сезона?

- Мне кажется, одного уровня у всех быть не может, у каждого этот показатель индивидуален. Лично по себе я уже чувствую, что нагрузки переносятся не так тяжело, как это было в первые дни на первом сборе. Более-менее втянулся и стараюсь работать на максимуме, чтобы заложить фундамент на игры в чемпионате и Кубке.