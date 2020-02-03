Никита Шевченко: Еще неделя, и можно будет говорить об оптимальной форме

Голкипер "Шахтера" Алексей Шевченко рассказал, как команда проводит свой второй учебно-тренировочный сбор в Турции.

"Сборы проходят под хорошей нагрузкой, все тренировки интересные, но очень интенсивные, поэтому работаем на фоне усталости. Два выходных помогли немного разгрузиться не столько физически, сколько морально: повидались с семьями, отдохнули. Теперь можно продолжать с новой энергией.

Впереди четыре контрольных матча – это самая главная тренировка для любого футболиста, ведь через игры проще набирать кондиции. Думаю, еще неделя, и можно будет говорить об оптимальной форме, а на пик хочется выйти к противостоянию с "Бенфикой", - сказал Шевченко.