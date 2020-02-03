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Никита Шевченко: Еще неделя, и можно будет говорить об оптимальной форме

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер продолжает подготовку к весенней части сезона

Никита Шевченко: Еще неделя, и можно будет говорить об оптимальной форме
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Алексей Шевченко рассказал, как команда проводит свой второй учебно-тренировочный сбор в Турции.

"Сборы проходят под хорошей нагрузкой, все тренировки интересные, но очень интенсивные, поэтому работаем на фоне усталости. Два выходных помогли немного разгрузиться не столько физически, сколько морально: повидались с семьями, отдохнули. Теперь можно продолжать с новой энергией.

Впереди четыре контрольных матча – это самая главная тренировка для любого футболиста, ведь через игры проще набирать кондиции. Думаю, еще неделя, и можно будет говорить об оптимальной форме, а на пик хочется выйти к противостоянию с "Бенфикой", - сказал Шевченко.

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В статье: Никита Шевченко Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
03.02.2020 в 18:25
СКАЖИТЕ КАК ЕГО ЗОВУТ-бу-ра ти но
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