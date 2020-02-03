Карпаты просматривают Танчика. Аржанов Санжару не подошел

"Карпаты" продолжают работать на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Владимир Аржанов, который был на просмотре в "Карпатах", уже покинул расположение львовской команды, зато в тренировочный лагерь "львов" прибыл 28-летний полузащитник Владимир Танчик, последним клубом которого был одесский "Черноморец".

По кадровым потерям, то до сих пор в лазарете команды находится люксембургский защитник Марвин Мартинс. Все остальные игроки готовятся в обычном режиме.