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Карпаты просматривают Танчика. Аржанов Санжару не подошел

Премьер-лига
(1 голосов)

Карпаты продолжают работу на турецком сборе

Карпаты просматривают Танчика. Аржанов Санжару не подошел

"Карпаты" продолжают работать на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Владимир Аржанов, который был на просмотре в "Карпатах", уже покинул расположение львовской команды, зато в тренировочный лагерь "львов" прибыл 28-летний полузащитник Владимир Танчик, последним клубом которого был одесский "Черноморец".

По кадровым потерям, то до сих пор в лазарете команды находится люксембургский защитник Марвин Мартинс. Все остальные игроки готовятся в обычном режиме.

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В статье: Владимир Аржанов Владимир Танчик Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (2)
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Sandra777 (Львів)
03.02.2020 в 19:56
Рівень
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2020 в 19:28
Танчик не возьмут возвращяйся в ЧО
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