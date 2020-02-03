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Черноморец намерен арендовать лучшего бомбардира Динамо U-21

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы работают над переходом Дениса Янакова

Черноморец намерен арендовать лучшего бомбардира Динамо U-21
Новина українською

Лучший бомбардир "Динамо" U-21 Денис Янаков может отправится в аренду в клуб Первой лиги.

21-летний полузащитник может продолжить свою карьеру в одесском "Черноморце". Сейчас стороны работают над условиями личного контракта.

Отметим, что Янаков уже имеет опыт выступления в клубе Премьер-лиги на правах аренды. В сезоне 2018/19 он защищал цвета киевского "Арсенала", но провел за первую команду лишь 5 матчей (не забивал).

В нынешнем сезоне Янаков забил 8 мячей в 16-ти матчах первенства U-21, занимая с этим показателем третье место в гонке бомбардиров.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Денис Янаков
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2020 в 19:26
Суркис залупит такую цену что ЧО откажиться
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