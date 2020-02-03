Черноморец намерен арендовать лучшего бомбардира Динамо U-21

Лучший бомбардир "Динамо" U-21 Денис Янаков может отправится в аренду в клуб Первой лиги.

21-летний полузащитник может продолжить свою карьеру в одесском "Черноморце". Сейчас стороны работают над условиями личного контракта.

Отметим, что Янаков уже имеет опыт выступления в клубе Премьер-лиги на правах аренды. В сезоне 2018/19 он защищал цвета киевского "Арсенала", но провел за первую команду лишь 5 матчей (не забивал).

В нынешнем сезоне Янаков забил 8 мячей в 16-ти матчах первенства U-21, занимая с этим показателем третье место в гонке бомбардиров.