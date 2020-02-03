Степаненко: Для Шахтера хорошо, что Матвиенко остался

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал несостоявшийся трансфер защитника Николая Матвиенко в "Арсенал".

"Для команды хорошо, что Матвиенко остался, потому что сейчас он основной центральный защитник. Если бы ему удалось перейти в "Арсенал", то это было бы хорошо для него в плане развития карьеры в очень сильном чемпионате. А у нас есть ребята, которые могут его заменить, у нас достаточно много центральных защитников.

Это нормальный процесс, когда человек играет, растет и уходит в другую команду. В этом ничего нет, но должны и тренер, и команда быть готовы к тому, что человек уйдет, а на его место придет другой. Для этого и нужна конкуренция, чтобы все держали себя в тонусе и были готовы заменить тех футболистов, которые играют постоянно", — сказал Степаненко.