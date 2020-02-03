Александрия в спарринге минимально одолела обладателя Кубка Казахстана

В понедельник 3 февраля "Александрия" сыграла свой первый матч на втором турецком сборе. Соперником команды Шарана был "Кайсар" (6-й место по итогам прошедшего чемпионата Казахстана и победа в Кубке страны).

"Горожане" начали матч активно, и в первые 10-минут вынудили соперника играть на отбой. Интересно, что гол "Александрия" забила ближе к концу тайма, когда игра уже выровнялась.

После перерыва обе команды старались играть активно, но это был тот случай, когда в обороне получалось лучше, чем в атаке. 1:0 – минимальная победа украинской команды.

Александрия – Кайсар (Кызылорда, Казахстан) 1:0

Гол: Протасов, 37

"Александрия" 1 тайм: Олег Билык, Евгений Протасов, Алексей Довгий, Павел Пашаев, Василий Грицук, Дмитрий Гречишкин, Антон Шендрик, Роман Вантух, Каспарс Дубра, Максим Третьяков, Артем Ситало

"Александрия" 2 тайм: Юрий Панькив, Денис Мирошниченко, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Тимур Стецков, Богдан Мышенко, Евгений Банада, Андрей Запорожан, Валерий Лучкевич (Максим Задерака, 69'), Артем Гордиенко (Денис Устименко, 69'), Денис Безбородько