Бурда: Не получится у нас, значит придет новое поколение игроков Динамо, и у них все выйдет

Защитник "Динамо" Никита Бурда высказал свое мнение относительно последних неудач киевского клуба.

- Почему у киевского "Динамо" наметился такой продолжительный спад?

- Это болезненный вопрос, на который сложно ответить. Мы три года не можем победить в чемпионате. Это большая трагедия! В этом сезоне дела идут еще хуже. Но я не сомневаюсь, что все наладится и весной вы увидите уже другое "Динамо".

- По ходу сезона сменился и тренер – вместо Хацкевича у руля стал Михайличенко. Сильно ли изменилась команда?

- Каждый наставник привносит что-то свое, у каждого свое видение. По поводу изменений мне трудно что-то говорить, потому что я выпал из-за травмы и даже на сборах в Турции занимался индивидуально.

- Почему у Хацкевича не получилось в "Динамо" - ему не хватило профессиональных качеств, причина в его мягком характере или дело в кадровом потенциале?

- Хацкевич принял команду не в лучшее время. Возможно, в самое тяжелое. Команду покинули ведущие легионеры Велозу, Ленс, Вида, Драгович, Теодорчик, ушел лидер Ярмоленко. Это нужно понимать. Это не могло пройти бесследно. Хацкевич старался адаптироваться под новые реалии, сам менялся как тренер. Он понял, что в тот футбол, который он видел, команда не может играть. Результата это не приносило. Он изменил стратегию, изменил игру, в этом плане он был очень гибкий.

- Но результата это все равно не дало?

- Ну если мы не выигрывали чемпионат, то да.

- Вы были удивлены, что Хацкевич ушёл со скандалом, громко хлопнув дверьми, наехав даже на журналистов Артема Франкова и Андрея Шахова?

- Он же не просто так это наговорил. Накипело. Сколько на него выливали грязи, не только эти журналисты. Есть критика, а есть грязь. Критиковать можно сколько угодно, но зачем унижать человека, даже если у него не получается.

- Никита, вы верите в возрождение былой славы киевского "Динамо"?

- Конечно! Мы все этого хотим. И поверьте, все делаем для этого. Или вы думаете, мы не переживаем за текущее положение? "Динамо" - такой клуб, где футболисты постоянно меняются. Не получится у нас, значит придет новое поколение, и у них все выйдет.