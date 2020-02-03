Степаненко: Второй сбор больше узконаправленный на матчи с Бенфикой

Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о том, как на своем втором турецком сборе команда готовится к матчам 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой".

"Сейчас мы выполняем больше тактических упражнений, направленных на отработку наших взаимодействий в обороне и атаке. Ну и идет сочетание с такими серьезными упражнениями, как "один в один". Думаю, этот сбор будет очень продуктивным.

Будет ли второй сбор полностью нацеленным на противостояние с "Бенфикой"? В принципе, оба сбора на это нацелены. Но если первый сбор был нужен больше для того, чтобы вернуть нас в форму после отпуска, то второй сбор больше узконаправленный", - сказал Степаненко.

Напомним, что матчи "Бенфики" и "Шахтера" состоятся 20 и 27 февраля.