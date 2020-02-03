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Степаненко: Второй сбор больше узконаправленный на матчи с Бенфикой

Премьер-лига
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Горняки продолжают подготовку к весенней части сезона

Степаненко: Второй сбор больше узконаправленный на матчи с Бенфикой
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Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о том, как на своем втором турецком сборе команда готовится к матчам 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой".

"Сейчас мы выполняем больше тактических упражнений, направленных на отработку наших взаимодействий в обороне и атаке. Ну и идет сочетание с такими серьезными упражнениями, как "один в один". Думаю, этот сбор будет очень продуктивным.

Будет ли второй сбор полностью нацеленным на противостояние с "Бенфикой"? В принципе, оба сбора на это нацелены. Но если первый сбор был нужен больше для того, чтобы вернуть нас в форму после отпуска, то второй сбор больше узконаправленный", - сказал Степаненко.

Напомним, что матчи "Бенфики" и "Шахтера" состоятся 20 и 27 февраля.

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В статье: Тарас Степаненко Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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