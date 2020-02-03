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Каштру: Если никто из игроков в срочном порядке не покинет Шахтер, то трансферов у нас не будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер вполне доволен подбором исполнителей

Каштру: Если никто из игроков в срочном порядке не покинет Шахтер, то трансферов у нас не будет
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о трансферных планах "горняков" на зимнее тансферное окно.

"У нас очень сбалансированная команда: на всех позициях и звеньях — защите, полузащите и атаке — у нас игроки высокого уровня, игроки национальных сборных. Если никто из наших футболистов в срочном порядке не покинет клуб, то трансферов у нас не будет. Мне нравятся те игроки, которые есть в моем распоряжении.

Не забывайте, что с нами на сборах Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула. Мы смотрим на них, на их работу и интенсивность. У них будет время в товарищеских матчах, где они смогут показать, чего стоят. Давайте подождем, чтобы мы смогли сложить мнение об этих футболистах", — сказал Каштру в комментарии "Футбольному формату".

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Трибуна

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