Михайличенко: Основной состав - это не 11, а минимум 16-18 человек

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о том, чем отличается первый учебно-тренировочный сбор команды от второго.

"Второй сбор, конечно же будет отличаться от первого. На предыдущем сборе и в Киеве мы больше закладывали функциональную готовность, а на втором уже будем наигрывать какие-то тактические схемы и расширенный основной состав.

Я не считаю, что основной состав — это 11 человек. Это минимум 16-18 человек, с помощью которых можно варьировать разные тактические построения и схемы игры", - сказал Михайличенко.