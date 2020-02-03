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Михайличенко: Основной состав - это не 11, а минимум 16-18 человек

Премьер-лига
(1 голосов)
Михайличенко: Основной состав - это не 11, а минимум 16-18 человек
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о том, чем отличается первый учебно-тренировочный сбор команды от второго.

"Второй сбор, конечно же будет отличаться от первого. На предыдущем сборе и в Киеве мы больше закладывали функциональную готовность, а на втором уже будем наигрывать какие-то тактические схемы и расширенный основной состав.

Я не считаю, что основной состав — это 11 человек. Это минимум 16-18 человек, с помощью которых можно варьировать разные тактические построения и схемы игры", - сказал Михайличенко.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2020 в 23:40
до тебя только дошло--молодец
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