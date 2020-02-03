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Маркос Антонио: Надеюсь, мы будем полностью готовы к официальным матчам

Премьер-лига
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Горняки продолжают подготовку в Турции

Маркос Антонио: Надеюсь, мы будем полностью готовы к официальным матчам
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Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио рассказал о том, как проходит второй учебно-тренировочный сбор команды в Турции.

"На сборах все очень важно. Каждый день у нас интенсивные тренировки, а контрольные матчи помогают лучше подготавливаться в части тактики. Тренер постоянно варьирует наши тактические построения и объясняет то, как мы будем действовать в официальных поединках.

Лично я чувствую себя хорошо и надеюсь, когда начнется официальная часть сезона, мы будем полностью готовы. Если Мистер доверит мне место на поле, я буду помогать команде всем, чем смогу", - сказал Маркос Антонио.

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В статье: Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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Источник:
ФК Шахтер

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