Маркос Антонио: Надеюсь, мы будем полностью готовы к официальным матчам

Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио рассказал о том, как проходит второй учебно-тренировочный сбор команды в Турции.

"На сборах все очень важно. Каждый день у нас интенсивные тренировки, а контрольные матчи помогают лучше подготавливаться в части тактики. Тренер постоянно варьирует наши тактические построения и объясняет то, как мы будем действовать в официальных поединках.

Лично я чувствую себя хорошо и надеюсь, когда начнется официальная часть сезона, мы будем полностью готовы. Если Мистер доверит мне место на поле, я буду помогать команде всем, чем смогу", - сказал Маркос Антонио.