Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кадар переведен в молодежный состав Динамо
Его место в первой команде занял Александр Романчук
Киевское "Динамо" продолжает работу на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.
В понедельник вечером команда провела очередную тренировку, правда в несколько усеченном составе.
Как сообщает официальный сайт киевлян, не принимал участие в вечерней тренировке защитник Тамаш Кадар. Решением тренерского штаба он переведен в молодежную команду (которая также тренируется в Турции), а его место в первой команде занял Александр Романчук.
О причинах такого решения тренерского штаба не сообщается.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Динамо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...