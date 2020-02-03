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Кадар переведен в молодежный состав Динамо

Премьер-лига
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Его место в первой команде занял Александр Романчук

Кадар переведен в молодежный состав Динамо
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает работу на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

В понедельник вечером команда провела очередную тренировку, правда в несколько усеченном составе.

Как сообщает официальный сайт киевлян, не принимал участие в вечерней тренировке защитник Тамаш Кадар. Решением тренерского штаба он переведен в молодежную команду (которая также тренируется в Турции), а его место в первой команде занял Александр Романчук.

О причинах такого решения тренерского штаба не сообщается.

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В статье: Александр Романчук Динамо (Киев) Тамаш Кадар
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Источник:
ФК Динамо

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