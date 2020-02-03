Кадар переведен в молодежный состав Динамо

Киевское "Динамо" продолжает работу на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

В понедельник вечером команда провела очередную тренировку, правда в несколько усеченном составе.

Как сообщает официальный сайт киевлян, не принимал участие в вечерней тренировке защитник Тамаш Кадар. Решением тренерского штаба он переведен в молодежную команду (которая также тренируется в Турции), а его место в первой команде занял Александр Романчук.

О причинах такого решения тренерского штаба не сообщается.