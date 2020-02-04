Дубинчак: Сейчас в Карпатах атмосфера даже лучше, чем была летом

Левый защитник "Карпат" Владислав Дубинчак рассказал о своих впечатлениях от сборов в Турции.

- Первая неделя сборов прошла, какие можешь подвести промежуточные итоги?

- Команда сейчас работает на фоне усталости из-за интенсивных тренировок, но это вполне нормально и свойственно для сборов. Мы неплохо выглядели в двух товарищеских встречах. Довольны, что нам удалось в последнем спарринге убедительно победить, это очень хорошо для нас, эмоций и позитивного настроения. Со "Слованом" сыграли также достойно, сумели добыть ничью, хотя я считаю, что во втором тайме мы полностью переиграли соперника и могли одержать победу.

- С кем было играть тяжелее?

- "Слован" играет больше в комбинационный футбол, идет на лидирующих позициях в своем чемпионате, периодически выступает в еврокубках, в общем играют сами и дают играть сопернику. "Середь" пытается сыграть чисто на ошибках соперника, прессингует и демонстрирует более силовой футбол. Труднее было именно против них, ведь они упрямые, сражаются на поле, часто за пределами правил.

- Уже привык к погодным условиям в Турции?

- Да, но первые дни были тяжелые, ведь нужно было время для акклиматизации, но сейчас уже все нормально. Мы привыкли к тому, что погода больше дождевая, но ничего страшного. В Турции бывал часто, в основном на сборах, и помню, что только раз приезжал сюда на отдых. Поэтому больше всего эта страна ассоциируется у меня со сборами, физическими нагрузками и многими матчами.

- Следующий соперник - боснийский команда "Тузла Сити"...

- Считаю, что они также продемонстрируют более силовой футбол, но игра обещает быть интересной. Все команды, которые борются за чемпионство, заслуживают особого внимания. Однако уверяю, что у нас будет больше желания выиграть, ведь мы голодны до побед.

- Какая атмосфера и настроение в команде?

- Даже лучше, чем была летом, как только я перешел в "Карпаты". Много молодых ребят, у каждого есть желание работать на тренировках и с наилучшей стороны проявлять себя в матчах. Атмосфера дружеская, все пытаются друг другу помочь, что-то подсказать - работа кипит. Никаких проблем, конфликтов или скандалов у нас нет, поэтому уверен, что все будет хорошо.

- Что можешь сказать о Романе Сливе, твоего конкурента, с которым вы выступаете на одной позиции?

- Роман очень хороший парень с большим будущим. Он еще молодой, но уже сейчас видно, что у него есть большой потенциал. Слива - быстрый и выносливый игрок, являются прекрасными качествами для его позиции. Считаю, что он полностью получит свой шанс.