  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гельзин рассказал о тяжелых переговорах по Лебеденко и потребности Олимпика в двух игроках
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гельзин рассказал о тяжелых переговорах по Лебеденко и потребности Олимпика в двух игроках

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансферная кампания завершена на 85%

Гельзин рассказал о тяжелых переговорах по Лебеденко и потребности Олимпика в двух игроках
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин находится в Турции на тренировочных сборах своей команды, разговаривает с тренерским штабом Висенте Гомеса и футболистами, а также играет в футбол в компании украинских тренеров - Вячеслава Шевчука, Александра Шовковского и аналитика Глеба Платова.

Гельзин рассказал, как происходит подписание новых футболистов для донецкого клуба.

"Обычно тренерский штаб просит усилить какую-то из позиций, при этом дает набор футболистов - приоритеты на 1, 2, 3 местах. А мы уже со своими ребятами, отделом, который занимается трансферной политикой, договариваемся с другими клубами, напрямую с футболистами, ведем работу, - говорит президент "Олимпика". - Сейчас на 85% мы закончили эту трансферную историю, но хотелось бы еще 1-2 игроков на усиление. Ждем футболистов на позиции инсайда и центрального защитника".

Читайте такжеГельзин: Контракт с Висенте Гомесом рассчитан до конца сезона

Самыми тяжелыми переговорами этой зимой было подписание Ореста Лебеденко с испанского "Луго".

"До последнего не знали, будет ли у нас этот футболист, но все же пришлось победить эту историю. Тренер доволен, потому что Орест в команде и подписал контракт", - говорит Гельзин.

Президент уверяет, что очень доволен тренерским штабом и его качеством работы:

"Когда приехал в Турцию, поговорил с капитаном, лидерами команды, - мы на правильном пути, хорошо работаем. Тренерский штаб замечательный в работе - и на футбольном поле, и вне его, он делает ту работу, которой стоит учиться другим нашим тренерам".

Прокомментировал Владислав Гельзин и намерение "Олимпика" бороться за первую шестерку.

"Исходя из того, где мы сегодня находимся в турнирной таблице, конечно, будем ставить такую ​​задачу, - говорит президент. - Получится или нет - это уже другой момент, но мы максималисты и будем до последнего, если будет шанс, бороться за первую шестерку".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук Александр Шовковский Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Висенте Гомес Орест Лебеденко Глеб Платов трансфер тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...