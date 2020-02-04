Гельзин рассказал о тяжелых переговорах по Лебеденко и потребности Олимпика в двух игроках

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин находится в Турции на тренировочных сборах своей команды, разговаривает с тренерским штабом Висенте Гомеса и футболистами, а также играет в футбол в компании украинских тренеров - Вячеслава Шевчука, Александра Шовковского и аналитика Глеба Платова.

Гельзин рассказал, как происходит подписание новых футболистов для донецкого клуба.

"Обычно тренерский штаб просит усилить какую-то из позиций, при этом дает набор футболистов - приоритеты на 1, 2, 3 местах. А мы уже со своими ребятами, отделом, который занимается трансферной политикой, договариваемся с другими клубами, напрямую с футболистами, ведем работу, - говорит президент "Олимпика". - Сейчас на 85% мы закончили эту трансферную историю, но хотелось бы еще 1-2 игроков на усиление. Ждем футболистов на позиции инсайда и центрального защитника".

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Самыми тяжелыми переговорами этой зимой было подписание Ореста Лебеденко с испанского "Луго".

"До последнего не знали, будет ли у нас этот футболист, но все же пришлось победить эту историю. Тренер доволен, потому что Орест в команде и подписал контракт", - говорит Гельзин.

Президент уверяет, что очень доволен тренерским штабом и его качеством работы:

"Когда приехал в Турцию, поговорил с капитаном, лидерами команды, - мы на правильном пути, хорошо работаем. Тренерский штаб замечательный в работе - и на футбольном поле, и вне его, он делает ту работу, которой стоит учиться другим нашим тренерам".

Прокомментировал Владислав Гельзин и намерение "Олимпика" бороться за первую шестерку.

"Исходя из того, где мы сегодня находимся в турнирной таблице, конечно, будем ставить такую ​​задачу, - говорит президент. - Получится или нет - это уже другой момент, но мы максималисты и будем до последнего, если будет шанс, бороться за первую шестерку".