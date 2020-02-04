Караваев назвал футболистов, которые за всю жизнь ни разу не употребляли алкоголя

Игрок правого фланга киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Караваев рассказал об алкоголе в жизни футболиста.

По его словам, почти все игроки могут выпить в меру какого-то из алкогольных напитков.

"Каждый выпивал когда-нибудь бокал пива, бокал вина - на празднике или в отпуске, - говорит Караваев. - А собраться в выходной день командой? Все так делают! Просто люди почему-то думают, что если это футболист, то он пьянствует до конвульсий".

Александр отмечает, что знает лишь нескольких профессиональных футболистов, которые никогда в жизни не употребляли алкоголя.

"Ни капли. Зинченко и Александр Андриевский. Я впервые недавно узнал, что Андриевский никогда даже бокала пива не выпил. Это показатель. Потому что если ты не пьешь, то не пьешь никогда", - отмечает Караваев.