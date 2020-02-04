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Караваев назвал футболистов, которые за всю жизнь ни разу не употребляли алкоголя

Премьер-лига
(1 голосов)

Из тех, кто играют сейчас

Караваев назвал футболистов, которые за всю жизнь ни разу не употребляли алкоголя
Новина українською

Игрок правого фланга киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Караваев рассказал об алкоголе в жизни футболиста.

По его словам, почти все игроки могут выпить в меру какого-то из алкогольных напитков.

"Каждый выпивал когда-нибудь бокал пива, бокал вина - на празднике или в отпуске, - говорит Караваев. - А собраться в выходной день командой? Все так делают! Просто люди почему-то думают, что если это футболист, то он пьянствует до конвульсий".

Александр отмечает, что знает лишь нескольких профессиональных футболистов, которые никогда в жизни не употребляли алкоголя.

"Ни капли. Зинченко и Александр Андриевский. Я впервые недавно узнал, что Андриевский никогда даже бокала пива не выпил. Это показатель. Потому что если ты не пьешь, то не пьешь никогда", - отмечает Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Александр Зинченко Александр Андриевский
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Комментарии (2)
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adidas77 (Cумы)
04.02.2020 в 10:27
Список не велик... ;) Кстати не знал, что Караваев наблюдал за Зиной в Уфе и Ман Сити ;) Откуда у него инфа? :)
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absurdlight (Kiev)
04.02.2020 в 10:53
Скорее всего мерились в сборной
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